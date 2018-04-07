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Больше, чем кино: вручение наград победителям Сухумского кинофестиваля

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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (30)
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый Сухумский международный кинофестиваль завершился в пятницу 6 апреля. Церемония закрытия, на которой присутствовали гости и участники фестиваля, прошла в Государственном Русском театре драмы в Сухуме.

В тройку победителей фестиваля вошли картины режиссера Инара Нармания из Абхазии и его фильм "Меня зовут Махаз", второе место заняла кинолента "Новый дом" режиссера Жига Вирка из Словении, а Гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм "Костик".

Тройке победителей также вручили денежные призы в размере 50, 100 и 200 тысяч рублей. Замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия поблагодарил всех участников фестиваля за то, что они сумели преодолеть все препятствия, в том числе географические, политические, психологически и приехали в Абхазию.

Режиссер и сценарист из России Михаил Местецкий подбодрил участников, которые не получили наград, сказав, что это не должно их разочаровывать, а наоборот, должно послужить стимулом для творческого роста.

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Подробнее о закрытии кинофестиваля читайте в материале Бадри Есиава>>

Самые яркие моменты кинофестиваля смотрите в фотоленте Sputnik >>

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (30)



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