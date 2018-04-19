Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму

Участие Абхазии в Южно-Российской Парламентской Ассоциации очень важно для республики, сказал руководитель парламентской делегации Абхазии Батал Табагуа на пресс-конференции в Sputnik в четверг 19 апреля.

"Колоссальный опыт, накопленный в этих огромных территориях, областях с большим количеством населения, конечно, для нас очень важен", — подчеркнул Табагуа.

Это консультативный совет, где депутаты из Абхазии имеют возможность знакомиться с проблемами и вопросами, которые возникают на юге России.

Дополнительный интерес абхазской делегации к форуму был вызван и тем, что Крым – туристический регион, как и Абхазия.

"Для нас и сравнительный анализ был очень важен, я был первый раз в Крыму, и мне было интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, что хорошего там можно увидеть, чему можно у них поучиться. Конечно, много чего можно увидеть, сам подход людей, которые там проживают, к своей местности показателен. Мне показалось, что там люди очень четко следят за чистотой, они очень бережно относятся к природе, хотя по сравнению с Абхазией природа там более бедная и, конечно, дух гостеприимства там витает", — поделился впечатлениями Батал Табагуа.

По мнению депутата, в конкурентной среде с Крымом у Абхазии есть серьезные перспективы.

Депутат Гиви Кварчия рассказал, что работа Ассоциации состояла из заседаний профильных комитетов.

Крымские депутаты анонсировали своим абхазским коллегам новую технологию, которая называется дистанционное зонирование земли.

"Первое впечатление было, что это звучит немного фантастически, но нам стало интересно, как это может применяться и применяется ли нашими коллегами. В этой связи у нас была встреча с министром сельского хозяйства, нас интересовало, насколько это эффективно. Министр поделился с нами результатами, нас поразило, что при помощи этой системы можно следить за урожаем, можно оценивать состояние почвы вплоть до анализа. В этом русле, я думаю, с ними можно налаживать контакт", — сообщил Кварчия. Депутат Астамур Тарба рассказал, что система дистанционного зонирования земли может быть полезна в условиях Абхазии.

Интервью Батала Табагуа слушайте здесь>>

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