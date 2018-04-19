17:14 19 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Делегация Парламента Абхазии приняла участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, проходившей в Крыму с 12 по 13 апреля.

Участие Абхазии в Южно-Российской Парламентской Ассоциации очень важно для республики, сказал руководитель парламентской делегации Абхазии Батал Табагуа на пресс-конференции в Sputnik в четверг 19 апреля.

"Колоссальный опыт, накопленный в этих огромных территориях, областях с большим количеством населения, конечно, для нас очень важен", — подчеркнул Табагуа.

Это консультативный совет, где депутаты из Абхазии имеют возможность знакомиться с проблемами и вопросами, которые возникают на юге России.

Дополнительный интерес абхазской делегации к форуму был вызван и тем, что Крым – туристический регион, как и Абхазия.

"Для нас и сравнительный анализ был очень важен, я был первый раз в Крыму, и мне было интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, что хорошего там можно увидеть, чему можно у них поучиться. Конечно, много чего можно увидеть, сам подход людей, которые там проживают, к своей местности показателен. Мне показалось, что там люди очень четко следят за чистотой, они очень бережно относятся к природе, хотя по сравнению с Абхазией природа там более бедная и, конечно, дух гостеприимства там витает", — поделился впечатлениями Батал Табагуа.

По мнению депутата, в конкурентной среде с Крымом у Абхазии есть серьезные перспективы.

Депутат Гиви Кварчия рассказал, что работа Ассоциации состояла из заседаний профильных комитетов.

Крымские депутаты анонсировали своим абхазским коллегам новую технологию, которая называется дистанционное зонирование земли.

"Первое впечатление было, что это звучит немного фантастически, но нам стало интересно, как это может применяться и применяется ли нашими коллегами. В этой связи у нас была встреча с министром сельского хозяйства, нас интересовало, насколько это эффективно. Министр поделился с нами результатами, нас поразило, что при помощи этой системы можно следить за урожаем, можно оценивать состояние почвы вплоть до анализа. В этом русле, я думаю, с ними можно налаживать контакт", — сообщил Кварчия. Депутат Астамур Тарба рассказал, что система дистанционного зонирования земли может быть полезна в условиях Абхазии.

Интервью Батала Табагуа слушайте здесь>>

"Нужный опыт: что думают абхазские участники о парламентском форуме в Крыму" читайте здесь>>

По теме

Спикер Народного Собрания Абхазии: за год Парламент принял 30 законов
Парламент и Союз журналистов Абхазии проведут творческий конкурс
Парламент обсуждает ужесточение наказания для водителей-наркоманов



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.

  • Государственный нефтяной фонд Азербайджана
    Кому война…

    Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.

  • Ситуация у правительственного здания (19 апреля 2018). Ереван
    Противостояние

    Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".

  • Геннадий Головкин
    Канелозаменитель

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?

  • Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков
    Доверия нет!

    Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?

  • Молоковоз
    Продуктовый разговор

    Москва и Минск 20 апреля планируют провести переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в Россию.

  • Готовый продукт завода Лидское пиво
    Битва за выпивох

    Резкое повышение акциза на алкоголь в Латвии приведет к увеличению нелегального рынка спиртовой продукции и оттолкнет алкотуристов из соседних стран.

  • Посол, глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас
    Шире связь!

    Экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что Москве и Вильнюсу нужно расширить гуманитарные и бизнес-контакты.

  • Люди
    На десять девчонок…

    Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни – куда подевались мужчины?

  • Профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова
    "Фиксация на бедности"

    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

  • ЧП в Стокгольме, где грузовик въехал в толпу людей
    Я признаюсь!

    Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли пять человек, дал признательные показания.

  • Вакцинация против гриппа
    Вакцинный саботаж

    Лишь каждый седьмой ученик Таллиннских школ и гимназий прошел вакцинацию – медики бьют тревогу и заявляют о необходимости усиления разъяснительной работы.

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.

  • Государственный нефтяной фонд Азербайджана
    Кому война…

    Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.

  • Ситуация у правительственного здания (19 апреля 2018). Ереван
    Противостояние

    Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Американская певица Пинк
Pink стала самой красивой женщиной года
Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму
Визит на перспективу: абхазские депутаты рассказали о парламентском форуме в Крыму
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей

Соцсети

Sputnikabkhazia