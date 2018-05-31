Завести механизмы: организаторы форума рассказали в Sputnik о "Стратегии 2025"

На экономическом форуме "Стратегия 2025" презентуют программу "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

"Программа говорит не только о том, какой должна быть экономика Абхазии, но и как добиться результатов. То есть что делать и как делать. Были выработаны варианты за счет чего, за счет каких драйверов можно добиться улучшения таких показателей. Подход такой", – рассказала один из организаторов экономического форума Беслан Агрба.

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Член Совета по экономическому развитию Абхазии Гарри Делба отметил, что для развития экономики нужно создать благоприятный климат для инвесторов.

"Есть два непреложных условия, которые должны случиться для того, чтобы экономические рычаги заработали. Это касается государственного устройства, государственного управления и работы правоохранительных органов. Потому что инвестиционная среда, в которой экономика начинает развиваться, предполагает физическую безопасность, эффективную работу правоохранительных органов, в частности судов. Инвесторы хотят прийти в Абхазию для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому они ждут хорошего администрирования, физической безопасности, работы судов, нормальную инфраструктуру. Если все это в комплексе не обеспечить, механизм не заведется", – сказал он.

Делба о форуме "Стратегия Абхазии-2025": нужны не лозунги, а план действий>>

В Сухуме 2 июня в Абхазском государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.