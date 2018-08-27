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Под тосты и барабанную дробь: как Абхазия отметила 10 лет признания

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Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (31)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

В праздник 10-летия признания независимости Абхазии Россией 26 августа на площади Сергея Багапш в Сухуме открылась выставка сельхозпродукции. В ней приняли участие представители всех районов республики.

В павильонах представили блюда национальной кухни и, конечно же, абхазское вино и чачу. Люди с удовольствием угощались национальной кухней и произносили тосты за процветание Абхазии.

Поздравления друг другу участники праздника произносили под звуки национальной музыки, многие демонстрировали свои умения в танце. Районные и столичные творческие коллективы исполняли всеми любимые песни.

Вечером 26 августа в Сухуме состоялся праздничный концерт.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Темы:
Десятилетие со дня признания Россией суверенитета Абхазии (31)


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