21:24 13 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Видео

Соревнования "Сухумский забег" состоялись на набережной Сухума 13 октября

Получить короткую ссылку
61 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

"Сухумский забег" в этом году приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как и в прошлые годы принять участие в спортивном событии приехали как жители республики так и российские гости.

Организаторы учли все возрастные категории, пробежаться по набережной Сухума могли участники от 8 до 90 лет. На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

В программе соревнований были заявлены следующие дистанции: 1 километр для детей до 12 лет, 2,5 километра – от 8 до 15 лет, 5 километров – от 14 до 90 лет, 10 километров – от 14 до 90 лет и наконец 25 километров – от 18 до 90 лет.

На финишной ленточке: "Сухумский забег" в столице>>

"Сухумский забег" –  Run Sukhum проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

Ксения Сухинова о "Сухумском забеге": это большой праздник>>

Теги:
забег, Сухум, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский забег состоялся в Сухуме
Спортивная суббота: самые яркие фото "Сухумского забега"
От одного до 25: как прошел спортивный выходной в столице
Соревнования "Сухумский забег" состоялись на набережной Сухума 13 октября
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia