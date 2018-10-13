Соревнования "Сухумский забег" состоялись на набережной Сухума 13 октября

"Сухумский забег" в этом году приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как и в прошлые годы принять участие в спортивном событии приехали как жители республики так и российские гости.

Организаторы учли все возрастные категории, пробежаться по набережной Сухума могли участники от 8 до 90 лет. На этот раз количество участников соревнований составило 500 человек.

В программе соревнований были заявлены следующие дистанции: 1 километр для детей до 12 лет, 2,5 километра – от 8 до 15 лет, 5 километров – от 14 до 90 лет, 10 километров – от 14 до 90 лет и наконец 25 километров – от 18 до 90 лет.

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"Сухумский забег" – Run Sukhum проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии. Медаль "Сухумского забега" символизирует юбилей победы.

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