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Битва за сцену: что происходило на акции протеста у Абхазского драмтеатра

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Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (8)
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Труппа Молодежного театра собралась у здания Абхазского драматического театра утром 15 ноября с требованием разрешить конфликт совместного использования сцены.

На площади перед Абхазским драмтеатром собрались не только актеры Молодежного театра, но и их друзья и единомышленники с требованием решить вопрос о выступлении труппы в четверг, вторник или среду. Однако к решению проблемы сторонам прийти не удалось, после чего представители Молодежного театра попытались войти в фойе Абхазского драмтеатра для переговоров, но были остановлены сотрудниками силовых структур.

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После этого перед собравшимися с заявлением выступил актер Молодежного театра Алиас Авидзба.

"Сегодня наш театр планировал провести свой спектакль на сцене Абхазского драмтеатра, согласно графику, однако нам не дали такой возможности, но в то же время обещали, что и спектакль Абхазского театра не состоится. Все же абхазский театр сыграл свою постановку. Мы не собираемся причинять ему каких-либо физических препятствий, хотя все здание и окружено. Мы не собираемся вести себя незаконно. У нас остается один лишь единственный вариант – мы, наш коллектив, остаемся здесь на какой срок не знаю", -  заявил он.

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Темы:
Драма гостеатров: конфликт Молодежного и Абхазского драматического (8)

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