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История любви из Челябинска: как Майя встретила Рекса

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Несколько дней назад в Сети обсуждали трогательное видео из Челябинска, на котором сотрудник ДПС остановил поток машин, чтобы хромая собака могла перейти дорогу. У этой истории появилось неожиданное и романтичное продолжение.

Хромой дворняжкой оказалась Майя, которая спешила к своему возлюбленному Рексу. Ради Рекса Майя сбежала из теплого дома, в котором прожила пять лет.

Бывшие хозяева забрали ее из приюта. Однажды она сбежала и ее долго не могли найти, пока не заметили на парковке рядом с озером, ее вернули домой, но через какое-то время она снова сбежала. Оказалось, что она убегает к возлюбленному Рексу, который тоже страдал, отказывался от еды, скучая по Майе.

Тогда было принято решение оставить Майю на парковке и не разлучать возлюбленных. Теперь бывшая семья Майи частенько наведывается в гости.

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