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Приехала за опытом: Лера Адлейба рассказала о своем участии в третьем сезоне "Ты супер"

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Первый концерт третьего сезона музыкального конкурса "Ты супер!" на канале НТВ пройдет в начале марта.

5 марта большим благотворительным гала-концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца стартует новый сезон международного вокального проекта для детей, оставшихся без попечения родителей "Ты супер!".

В этот раз за первое место и право принять участие в отборочном туре детского конкурса "Евровидение" поборются не только 21 участник из пяти стран России и СНГ, но и 36 юных вокалистов из прошлых сезонов.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В их числе и победительница первого сезона Валерия Адлейба. Спустя два года девочка вновь едет покорять российского зрителя. За это время Валерия начала профессионально заниматься музыкой и вокалом, приняла участие в музыкальных конкурсах и даже стала ведущей программы "Детские новости" на Абхазском телевидении.

"Я ни в коем случае не приехала сюда, чтобы победить. Главное – участие. Я обрадовалась тому, что снова приехала сюда, потому что встретилась с друзьями, по которым очень сильно скучала. Ну и, в первую очередь, я приехала за опытом", – призналась Лера Адлейба.

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Главным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев, а имена жюри пока не были озвучены.

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Теги:
Лера Адлейба


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