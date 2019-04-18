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Вдохнуть полной грудью: как помочь человеку, если он подавился

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© Видео Акоп Кущян Адгур Авидзба

Оперативная помощь при закупорке дыхательных путей – необходимая мера для спасения жизни человека.

При полной закупорке дыхательных путей человек не может говорить. Основные признаки того, что человек подавился: изменившийся цвет лица, беззвучный кашель.

Если вы поняли, что человек не просто слегка поперхнулся, а действительно задыхается, необходимо наклонить его вперед и сильно ударять по спине между лопатками. Необходимо сделать пять хлопков.

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Если это не помогло, и человек все еще не может свободно дышать, необходимо надавить кулаком чуть выше пупка задыхающегося.  В случае если инородное тело все еще не вышло, повторите хлопки.

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После того как вы использовали последний прием, и инородное тело вышло, обязательно отправьте пострадавшего к врачу. Давящие движения могли оставить синяки и гематомы на внутренних органах задыхающегося.



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