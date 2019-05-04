Дела сердечные: как оказать первую помощь при остановке дыхания

Сердечно легочная реанимация - это меры, направленные на восстановление человека к жизни в случае остановки дыхания или кровообращения.

Если вы увидели, что человек лежит без сознания и не дышит, необходимо немедленно приступить к самостоятельной реанимации. Перед тем как вы приступите к массажу сердца, обязательно вызовите скорую помощь, так как после начала процесс нельзя прерывать.

© Видео Акоп Кущян Адгур Авидзба Зона безопасности: как эффективно эвакуировать пострадавшего

Если человек находится без сознания и не дышит, риск смерти наступает уже через четыре минуты. За это время вы должны успеть оказать ему помощь. После четырех минут оказание помощи будет бессмысленным.

Для того чтобы провести сердечно-легочную реанимацию, скрестите руки в "замок", ладонями нажимайте на грудную клетку. Важно, чтобы на пострадавшем не было верхней одежды.

Нажатия необходимо делать посередине грудной клетки – это расстояние между ключицей и ребрами. Реанимацию нужно делать прямыми руками, не сгибая локти – 30 нажатий в минуту.

Пострадавший должен находиться на твердой и крепкой поверхности. Сердечно-сосудистую реанимацию нельзя делать на снегу, попытайтесь эвакуировать человека в безопасное место.

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После того как вы провели реанимацию, запрокиньте голову пострадавшего, зажимаем пальцами нос и произведите два вдоха "изо рта в рот". Между вдохами следите за дыханием человека.