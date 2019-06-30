"Армия-2019": как прошел второй день военного шоу "Вежливые люди"

На полигоне "Алабино" с 28 по 30 июня проходит демонстрационная программа "Вежливые люди" в рамках форума "Армия-2019".

Во второй день шоу были показаны возможности вооружений общевойсковых и танковых подразделений, в том числе противотанковых и огнеметных средств.

Зрители увидели нанесение ударов вертолетами Ка-52 и Ми-35М, работу техники ВДВ, а также десантирование и выполнение боевых задач разведывательными подразделениями.

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.

Кроме того, на форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" представил электромобиль "ОВУМ" нового поколения, который стал следующим шагом на пути развития технологии электромобилей компании.

"Совы" и "Стрижи": кадры открытия форума "Армия-2019">>

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.