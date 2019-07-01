Корабли лавировали: "Морской бой" показали в Севастополе на форуме "Армия-2019"

В Севастополе на форуме "Армия-2019" корабли Военно-морского флота России, истребители и вертолеты показали "морской бой".

Военные преодолели минные заграждения, организовали поиски подводной лодки и уничтожили условного противника с помощью глубинных бомб из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.

Кроме того, на форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" представил электромобиль "ОВУМ" нового поколения, который стал следующим шагом на пути развития технологии электромобилей компании.

"Армия-2019": как прошел второй день военного шоу "Вежливые люди">>

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" прошел с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.