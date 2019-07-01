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Корабли лавировали: "Морской бой" показали в Севастополе на форуме "Армия-2019"

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© Видео Youtube/RT на русском

В Севастополе на форуме "Армия-2019" корабли Военно-морского флота России, истребители и вертолеты показали "морской бой".

Военные преодолели минные заграждения, организовали поиски подводной лодки и уничтожили условного противника с помощью глубинных бомб из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей.

Кроме того, на форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" представил электромобиль "ОВУМ" нового поколения, который стал следующим шагом на пути развития технологии электромобилей компании.

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Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" прошел с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

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Теги:
Форум "Армия"


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