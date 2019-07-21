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Стыковка завершена: видео встречи нового экипажа на МКС

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© Видео Youtube/RT на русском

К российскому сегменту МКС успешно пристыковался космический корабль "Союз МС-13".

Члены экипажа корабля "Союз МС-13" — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — открыли люки и перешли на борт Международной космической станции.

Участников новой миссии встретили космонавт Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в субботу 20 июля. Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.

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Теги:
космос, Россия, МКС


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