Подчинить стихию: серфер покорил огромную волну в Абхазии

Серфинг сегодня не очень популярен на пляжах Абхазии, но этот парень доказал, что Черное море отлично подходит для этого увлекательного занятия.

В Абхазии бывают волны в два-три человеческих роста. С одной из таких волн серфингист встретился у побережья Сухума.

Герой видео Дмитрий Пипия со своими друзьями из "Surf in Siberia" вышел в море в такую погоду.

"Тогда все вышло не так, как я хотел. Я не решался зайти в море, потому что что-то меня останавливало. В итоге залезли в воду все вместе. Заплыли на лайнап (место, где серфер сидит на доске и дожидается волны - ред.). Но я часа два сидел на лайнапе с мыслями "зачем я сюда залез", а потом выбрал большую волну, это была самая большая волна в моей жизни, я был нереально довольный и счастливый", – вспоминает он.

Море преподнесло Дмитрию урок на будущее, что на большие волны нельзя резко переходить. К ним нужно привыкать постепенно. Иначе это может завершиться трагедией.

Наиболее благоприятное время для серфинга в Абхазии - осенне-зимний период, когда волны достаточно сильные. В Абхазии есть два места, где можно кататься на доске - в Келасуре и Новом Афоне.

Серфинг считается одним из опаснейших видов спорта, и обучение должно проходить под пристальным вниманием профессионала, который поможет выбрать доску, научит стоять на ней и ловить волну.

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