На дне Балтики: Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне моряков

Владимир Путин рассказал, что погружение на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду, поэтому впечатления остались не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (обломки затонувшей в годы Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 – ред.)", - поделился он с журналистами, когда вышел из батискафа.

Владимир Путин также подчеркнул, что спускается под воду и поднимается в небо, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

Погружение на дно Финского залива длилось около 30 минут.

Читайте также: