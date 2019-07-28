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На дне Балтики: Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне моряков

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© Видео RUPTLY

Владимир Путин принял участие в памятной церемонии на месте гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Великую Отечественную войну.

Владимир Путин рассказал, что погружение на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду, поэтому впечатления остались не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (обломки затонувшей в годы Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 – ред.)", - поделился он с журналистами, когда вышел из батискафа.

Владимир Путин также подчеркнул, что спускается под воду и поднимается в небо, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

Погружение на дно Финского залива длилось около 30 минут.

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Теги:
ВМФ РФ, День авиации ВМФ России, Владимир Путин


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