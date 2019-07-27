"Яркие впечатления": Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки

В рамках экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Путин спустился под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11" и принял участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа затонувшей подлодки.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Президент Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников с фашистскими захватчиками на Балтике и о судьбе подлодки Щ-308 "Семга". Кроме того, президенту показали карту Балтийского моря с местами гибели других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Президент России Владимир Путин рассказал, что погружение на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду, поэтому впечатления остались не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (обломки затонувшей в годы Великой Отечественной войны подлодки Щ-308 – ред.)", - поделился он с журналистами, когда вышел из батискафа.

Владимир Путин также подчеркнул, что спускается под воду и поднимается в небо, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

"Делаю я это (погружение под воду и полеты в небо), потому что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал российский лидер.

"На земле много проблем, - добавил он. - Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться".

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили в апреле 1933-го. Еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Как выяснилось, подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд

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