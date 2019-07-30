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Как стать гориллой: детеныш учиться быть взрослым

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© Видео Youtube/BBC Earth

О том, как детеныш гориллы учится быть взрослым и берет уроки ударов в грудь, смотрите на видео.

Рост взрослых горилл достигает почти двух метров, а их вес составляет около 300 килограмм. Из-за внушительных размеров, этих животных часто считают страшными хищниками. огромные размеры и устрашающий внешний вид их считали страшными хищниками. На самом же деле гориллы – вегетарианцы, они употребляют в основном растительную пищу. Их сложно назвать агрессивными.

Для того, чтобы показать своим врагам на сколько они страшные и ужасные или для того, чтобы продемонстрировать свою мощь другим самцам, гориллы громко колотят себя по грудной клетке.

В то же время это утверждение лишь гипотеза. Ученые не знают точную причину такого поведения. Тем не менее, уроки ударов в грудь - один из важных этапов взросления детенышей горилл обоих полов.

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