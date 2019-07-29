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Невозмутимый: как детеныш зебры "утер нос" крокодилу

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© Видео Youtube/BBC Earth

Смотрите видео из подборки Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения" и вдохновляйтесь!

Мир дикой природы не перестает восхищать. В новой подборке Sputnik Абхазия о чудесных спасениях история зебр, матери и детеныша, на которых во время водопоя попытался напасть крокодил.

Хищник схватил за хвост взрослую зебру, в то время как течение чуть было не унесло жеребенка. А что произошло дальше, смотрите на видео.

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