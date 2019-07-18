Мама спасет: медведица не испугалась тигра и спасла своего малыша

Тигр напал на медведицу с детенышем, которые пришли на водопой. Смелой маме пришлось вступить в схватку с хищником.

Материнское сердце самое храброе, рядом с мамой можно не бояться даже самого страшного зверя, убедился индийский медвежонок. Смотрите очередной ролик из цикла Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения".

На видео попал бой тигра и медведицы, который произошел в Индии в штате Махараштра во время сафари.

Полосатый хищник атаковал медведицу в течение пяти минут, затем повалил, но ей все-таки удалось выбраться. Оба животных остались живы, хотя получили ранения.

Пока длился бой медвежонок успел убежать. Он обязательно вырастет и станет защитником для своей мамы.

Смотрите кадры схватки медведицы с тигром, а также другие видео: