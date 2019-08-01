Памяти поэта: актеры и журналисты читают стихотворение Рушбея Смыр

Корреспондент Sputnik Абхазия Айнар Читанава и актеры Абхазского драмтеатра Кесоу Хагба, Гунда Ажиба и Гудиса Тодуа читают один из самых известных стихотворений Рушбея Смыр "Апсарские крепости", которое было написано поэтом в 1978 году.
Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. В 1972 году поэт поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.
С 1970 по 1975 годы работал библиотекарем турбазы "Псырдзха" в Новом Афоне. Стихи поэта с 1968 года регулярно печатались в изданиях "Алашара", "Аҟәа-Сухум", "Аԥсны ҟаԥшь".
В 1973-м вышел первый сборник стихов поэта "Танец звезд". Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Смыр — судьба родной Абхазии, ее истории и будущего.
Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики. Принимал участие в событиях 1977-1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов.
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