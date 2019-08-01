ВДНХ – 80 лет: история грандиозной выставки

ВДНХ – Всероссийский выставочный центр. Второй по величине выставочный комплекс в Москве. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь территории ВДНХ - 237,5 гектара, площадь павильонов - 134 000 квадратных метров.
Сегодня ВДНХ – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств Москвы.
В честь юбилея главного выставочного пространства России (ему исполняется 1 августа 80 лет) радио Sputnik выпустило свой собственный путеводитель. Он рассказывает не только про то, что видно невооруженным глазом. С путеводителем радио Sputnik вы окажетесь именно в той эпохе, когда старые деревянные павильоны уже снесли, а вместо них появились капитальные сооружения.
А еще – где на ВДНХ французский кактус превратился в русский колос, медный сноп связан из пшеницы и конопли, чья крыша уставлена ананасами и почему "Рабочий и колхозница" не голые, как задумывалось изначально.
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