Грустный рекорд: как тают ледники в Гренландии

Ледники в Гренландии тают с катастрофической скоростью из-за аномальной жары. Больше одиннадцати миллиардов тонн льда за один день оказалось в океане.

В конце июля теплый циклон, принесший странам Европы аномальную жару, навис над Гренландией. Под его воздействием в течение одних суток Гренландский ледяной щит отправил в Атлантический океан по меньшей мере 11 миллиардов тонн поверхностного льда.

По словам ученых из Датского метеорологического института, циклон может спровоцировать самое масштабное таяние ледников с начала истории наблюдения за ними в 1950 году.

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