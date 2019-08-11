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Десятки погибших и пострадавших: последствия тайфуна "Лекима" в Китае

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© Видео RT

На материковую часть Китая обрушился супер-тайфун "Лекима".

По меньшей мере 18 человек погибли из-за супертайфуна "Лекима", обрушившегося на восточную часть Китая. Еще 14 числятся пропавшими без вести.

Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Власти Китая объявили красный, наивысший уровень опасности.

После горного обвала в провинции Чжэцзян около 120 человек оказались изолированы от внешнего мира из-за паводка.

В настоящее время на месте работают поисково-спасательные отряды.

"Лекима" - уже девятый за год тайфун, который сформировался в Тихом океане.

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Теги:
тайфун, Китай


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