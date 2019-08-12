Аик подрос: Медведев показал щенка, подаренного президентом Туркмении

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Дмитрию Медведеву щенка алабая после совместно проведенных переговоров в Ашхабаде в конце мая 2019 года.

Дмитрий Медведев рассказал о судьбе щенка, подаренного ему президентом Туркменистана.

На своей странице в социальной сети "В контакте" Медведев выложил видео алабая. Четырехмесячный Айк бегает по резиденции премьера в Горках, осваивает дорожки в парке и гуляет с хозяином. Имя новому четвероногому другу российский премьер выбирал на свое усмотрение, прочитав родословную алабая.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", - написал премьер-министр.

Туркменский алабай - разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. Алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркменистана. Вывоз из Туркменистана чистокровных животных без официального разрешения строго запрещен.

Читайте также: