Автограф президента: Путин встретился с юными балеринами в Севастополе

Президент России Владимир Путин встретился с воспитанницами севастопольской Академии хореографии во время антракта спектакля "Спартак" на III Международном фестивале оперы и балета в Херсонесе.
Юные балерины попросили у главы российского государства автографы. На прощание президент опустился на колено перед одной из юных балерин и поцеловал ей руку.
III Международный фестиваль оперы и балета открылся в Херсонесе во вторник 13 августа. Он будет проходить в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" до 17 августа. В фестивале примут участие российские и зарубежные звезды классического искусства.
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