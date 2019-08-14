Автограф президента: Путин встретился с юными балеринами в Севастополе

Владимир Путин во время посещения Международного фестиваля оперы и балета пообщался с новыми воспитанницами севастопольской Академии хореографии.

Президент России Владимир Путин встретился с воспитанницами севастопольской Академии хореографии во время антракта спектакля "Спартак" на III Международном фестивале оперы и балета в Херсонесе.

Юные балерины попросили у главы российского государства автографы. На прощание президент опустился на колено перед одной из юных балерин и поцеловал ей руку.

III Международный фестиваль оперы и балета открылся в Херсонесе во вторник 13 августа. Он будет проходить в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" до 17 августа. В фестивале примут участие российские и зарубежные звезды классического искусства.

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