"Белые лебеди" на Чукотке: ракетоносцы Ту-160 перебросили в Анадырь

Стратегические бомбардировщики совершили восьмичасовой беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь, экипажи Ту-160 преодолели больше 6 000 километров без дозаправки.
Как отметили в Министерстве обороны России, мероприятие провели в рамках планового летно-тактического учения, которое продлится до конца текущей недели.
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