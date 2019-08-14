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"Белые лебеди" на Чукотке: ракетоносцы Ту-160 перебросили в Анадырь

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© Видео Министерство обороны РФ

Два российских ракетоносца Ту-160 перебросили в Чукотский аэропорт Анадырь.

Стратегические бомбардировщики совершили восьмичасовой беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь, экипажи Ту-160 преодолели больше 6 000 километров без дозаправки.

Как отметили в Министерстве обороны России, мероприятие провели в рамках планового летно-тактического учения, которое продлится до конца текущей недели.

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