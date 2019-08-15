Настоящее чудо: как пилоты спасли 226 человек

Лайнер А321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье в четверг 15 августа.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Жуковский — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

Бортом управляли командир судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин из Екатеринбурга. До прибытия экстренных служб эвакуацией людей руководил командир корабля Юсупов, которому помогали второй пилот и бортпроводницы.

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