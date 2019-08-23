"Лило и Стич" с большой дороги: братья в костюмах "мультяшек" грабили заправки Тольятти

В Тольятти задержаны два брата, грабившие автозаправочные станции и микрофинансовые организации города, сообщает управление МВД города.

При совершении преступлений, по информации полиции, неизвестные использовали ростовые костюмы персонажа мультфильма "Лило и Стич" и камуфляжную одежду, а также игрушечный пистолет.

Полицейскими были опрошены свидетели и очевидцы преступлений, изучены материалы с камер видеонаблюдения. На розыск и задержание преступников были ориентированы все наружные службы по городу Тольятти и личный состав отделов полиции.

Оперативники установили организацию, доставлявшую игровые костюмы в один из хостелов города, после чего вышли на след преступников.

Ими оказались двое ранее не судимых брата 1998 и 2003 годов рождения. Они признались в серии нападений и сообщили, что потратили украденные деньги на собственные нужды.

Следственным управлением МВД Тольятти возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 162 "Разбой" УК России, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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