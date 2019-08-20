"Похороны" ледника: как в Исландии прощались с Окйекюдлем

К северо-востоку от столицы Исландии Рейкьявика прошла церемония прощания с растаявшим ледником Окйекюдлем.

В Исландии растаял ледник Окйекюдль, которому насчитывалась около 700 лет. Местные жители и активисты устроили церемонию прощания с ледником. "Похороны" посетил и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

В 2014 году Окйекюдль был объявлен первым "погибшим" ледником в стране. В память о нем активисты установили мемориальную табличку.

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