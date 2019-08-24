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Точно в цель: пуск ракеты "Булава" в Баренцевом море

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© Видео Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".

Пуск был выполнен из акватории Баренцева моря. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура" на Камчатке.

Кроме того, с еще одной субмарины, "Тулы", запустили баллистическую ракету морского базирования "Синева". Она стартовала из приполюсного района Северного Ледовитого океана и поразила учебную цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.

В Минобороны России подчеркнули, что в результате пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.

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Теги:
ракеты, Россия


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