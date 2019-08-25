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Одним из первых: Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии

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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (25)
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На избирательный участок № 2, который расположен в здании Сухумской средней школы № 14, Рауль Хаджимба пришел в 9:00 утра.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии.

Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку. Выйдя из кабинки, Рауль Хаджимба опустил бюллетень в урну для голосования.

После голосования кандидат в президенты ответил на вопросы журналистов. 

"Чтобы ни было, главное, чтобы мы прошли этот этап достойно. Я не сомневаюсь, что народ выберет мирное, спокойное будущее. Нам нужно развиваться", - сказал он. 

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. 

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (25)

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Теги:
выборы президента Абхазии


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