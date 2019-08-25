Политолог о выборах в Абхазии: каждый голос на счету

Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал, почему, на его взгляд, избирателям важно прийти на избирательные участки и проголосовать в день выборов президента Республики Абхазия.

По мнению политолога, в республике, где количество избирателей небольшое, каждый голос должен быть зафиксирован и услышан.

"Важно принимать участие в выборах по двум соображениям. Во-первых, если ты гражданин, переживающий за судьбу своей страны, а страна у нас маленькая, и каждое мнение, каждый голос на счету, то обязательно, чтобы это мнение было учтено. Когда нас мало, нельзя оставаться в стороне, иначе вопрос решит еще более незначительное меньшинство. Во-вторых, в отличие от выборов, которые происходят в России или в других странах, мы зачастую лично знаем почти всех кандидатов. В этом случае важно показать свою солидарность тому человеку, который близок тебе по взглядам", - сказал Трапш.

По мнению политолога, если на парламентских выборах кто-то и мог занять выжидательную позицию из-за скептического отношения к возможностям данного органа, его национальных задач, то в случае с президентом дела обстоят иначе, и явка избирателей будет высокой.

"В случае с президентом все понимают, что это персонализированное выражение абхазской государственности, это определение курса, которым пойдет страна на ближайшие годы. Все это осознают, поэтому если ничего сверхъестественного не произойдет, то будет высокая явка, люди активно заявят о свой гражданской позиции через выборы. Думаю, что больше 70 процентов избирателей проголосует", - сказал Трапш.

По данным ЦИК Абхазии, на выборах главы государства 25 августа могут проголосовать более 118 тысяч граждан республики. Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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