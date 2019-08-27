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Вывести субмарины и "замести следы": кадры с учений Тихоокеанского флота России

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© Видео Министерство обороны РФ

Подводные силы Тихоокеанского флота России провели учения на Камчатке.

В ходе учений сил Тихоокеанского флота России субмарины проектов 671 и 949А незаметно покинули пункт постоянного базирования в Вилючинске, видео маневров опубликовало Минобороны.

На кадрах видно, как расчеты радиационной, химической и биологической защиты специально создают аэрозольную завесу. Из-за дыма условный противник не может отследить траекторию движения подлодок.

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Теги:
Россия, военные учения, боевые учения, учения


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