Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом

Экипажи истребителей Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным световым мишеням, имитировавшим объекты условного противника, на полигоне боевой подготовки в Крыму.
По сообщению Министерства обороны, тренировочные задачи выполняли 10 истребителей Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).
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