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Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом

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© Видео Минобороны РФ

Пилоты отработали фигуры сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника на различных высотах одиночно, в составе пар и звеньев.

Экипажи истребителей Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным световым мишеням, имитировавшим объекты условного противника, на полигоне боевой подготовки в Крыму.

По сообщению Министерства обороны, тренировочные задачи выполняли 10 истребителей Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

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Теги:
Крым, Су-30


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