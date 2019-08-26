Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом

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Первый тайм отыграли: мнения кандидатов, покинувших президентскую гонку В Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Второй, по предварительным данным, состоится 8 сентября. О том, как приняли итоги голосования выбывшие кандидаты и какие планы они строят на будущее, читайте в материале Sputnik. 1145

Законно и открыто: сенаторы из России оценили выборы президента Абхазии О том, как делегация Совета Федерации России следила за ходом президентских выборов в Абхазии, к каким выводам она пришла, читайте в материале Sputnik Абхазия. 254