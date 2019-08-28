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"Невероятное чувство": мирные жители возвращаются в сирийский Хан-Шейхун

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© Видео Ruptly

Десятки сирийских семей вернулись в свои дома в городе Хан-Шейхун, из которого они вынуждены были бежать пять лет назад.

В 2014 году город Хан-Шейхун был взят под свой контроль боевиками. Полностью освободить его сирийская армия смогли лишь в августе этого года.

© AFP 2019 /
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Мирная жизнь постепенно налаживается в городе. Власти восстанавливают инфрастуктуру, разрушенную во время боев за грод. Успеют открыть даже школу, и впервые за много лет начало учебного года дети встретят за партами, а не под авиаударами.

В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 45 государствах находятся 6 634 214 официально зарегистрированных сирийских беженцев, из них 1 990 264 женщины и 3 383 449 детей.

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 600 709 человек (женщин – 180 276, детей – 306 265).

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Теги:
беженцы, Сирия


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