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Женщина в хиджабе, архивное фото

Германия будет лишать статуса беженцев из-за отпуска на родине

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
Новости
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За последние годы статус беженцев в Германии получили более 800 тысяч граждан Сирии.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что сирийцы, посещающие во время отпуска родину, могут быть лишены статуса беженцев в ФРГ.

"Если сирийский беженец регулярно проводит отпуск в Сирии, он не может всерьез ссылаться на то, что он подвергается в Сирии преследованиям. Мы должны отозвать у него статус беженца", - сказал министр.

Сирийская армия в провинции Идлиб
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В связи со сложившейся ситуацией, миграционное ведомство будет контролировать поездки беженцев, отметил Зеехофер.

Кроме того, глава МВД Германии уточнил, что "когда ситуация в Сирии позволит, мы будем заниматься депортацией".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
Германия, беженцы, Сирия


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