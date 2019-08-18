Германия будет лишать статуса беженцев из-за отпуска на родине

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что сирийцы, посещающие во время отпуска родину, могут быть лишены статуса беженцев в ФРГ.
"Если сирийский беженец регулярно проводит отпуск в Сирии, он не может всерьез ссылаться на то, что он подвергается в Сирии преследованиям. Мы должны отозвать у него статус беженца", - сказал министр.
В связи со сложившейся ситуацией, миграционное ведомство будет контролировать поездки беженцев, отметил Зеехофер.
Кроме того, глава МВД Германии уточнил, что "когда ситуация в Сирии позволит, мы будем заниматься депортацией".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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