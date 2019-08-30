Пресс-конференция адвоката Кирилла Вышинского: трансляция завершена

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после овобождения из под стражи обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела Вышинского запланировано на 16 сентября.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.

В защиту журналиста выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ: так, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.

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