"Балтийские пчелы" пролетели над Жуковским

В составе "Балтийских пчел" – 6 летчиков, которые исполняют фигуры высшего пилотажа на реактивных Л-39 (“Альбатросах”). В Жуковском они продемонстрировали "бочку", "петлю с поворотом", а также роспуск "тюльпан". Дистанция между самолетами была всего 3-5 метров. В небе ее под силу удержать только виртуозам.

Показательный полет Baltic Bees смотри на видео.

Авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В экспозиции представлены 827 компаний со всего мира. В программе воздушный показ 92 самолетов и вертолетов.

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