"Балтийские пчелы" пролетели над Жуковским

В составе "Балтийских пчел" – 6 летчиков, которые исполняют фигуры высшего пилотажа на реактивных Л-39 (“Альбатросах”). В Жуковском они продемонстрировали "бочку", "петлю с поворотом", а также роспуск "тюльпан". Дистанция между самолетами была всего 3-5 метров. В небе ее под силу удержать только виртуозам.
Показательный полет Baltic Bees смотри на видео.
Авиакосмический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В экспозиции представлены 827 компаний со всего мира. В программе воздушный показ 92 самолетов и вертолетов.
Читайте также:
- Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
-
Авиасалон МАКС-2019: истребитель Су-57 показал фигуру "плоский штопор"
-
В стиле Aurus: новейший российский вертолет показали на МАКС-2019