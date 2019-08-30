Дело Вышинского: конец ли свободе слова на Украине

В среду 28 августа апелляционный суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное обязательство.
Под стражей он находился больше года – с 15 мая 2018 года.
Что дело Вышинского значит для свободы слова на Украине – смотрите на видео.
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