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Подай дрель: как робот "Федор" освоился на МКС

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© Видео @FEDOR37516789

Робот "Федор" прервал длительное молчание в соцсетях и опубликовал первый пост с борта МКС.

Новоиспеченный космонавт выложил в Twitter видео от первого лица. В ролике он включает электродрель без сверла, а затем вытирает руки полотенцем. Полную версию послания из космоса смотрите на видео.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Робот пробудет на станции до 7 сентября.

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