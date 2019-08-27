Ответственный момент: как проходила стыковка "Союз МС-14" к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" причалил к Международной космической станции только со второй попытки.

Стыковка произошла, когда МКС пролетала над Китаем. Робот будет работать на станции до 6 сентября, а потом вернется на Землю.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа.

Корабль должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров не смог продолжить сближение с МКС, экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.

Читайте также: