Готов к работе: на МКС начались эксперименты с роботом "Федором"

Робот "Федор" пробудет на МКС до 7 сентября, за это время ему предстоит выполнить обширную научную программу.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Российский космонавт Александр Скворцов приступает к проведению экспериментов с роботом "Федор" на борту Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

"Я нахожусь на рабочем месте. Я полностью одет. Шлем на мне. Готов к работе", - сказал Скворцов.

Отмечается, космонавт находится в модуле "Звезда", облаченный в подключенный проводами к компьютеру экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом. Его коллега Алексей Овчинин при этом находится в модуле "Поиск", где установлен сам "Федор".

Трансляция переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами ведется НАСА.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. робот пробудет на станции до 7 сентября.

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