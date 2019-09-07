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Дарите женщинам цветы: Вышинский выбрал букеты для мамы, жены и Татьяны Москальковой

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)
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Журналист Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине из-под стражи, прилетел в Москву в субботу 7 сентября в рамках обмена осужденными и задержанными между Россией и Украиной.

Кирилл Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву в субботу 7 сентября.

По прибытию в аэропорт "Внуково" он пообщался с журналистами, а затем встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

По дороге Вышинский заехал в цветочную лавку, чтобы купить три букета: для мамы, жены и Москальковой.

"Мучение покупать женщинам цветы. Но в то же время огромное удовольствие", - сказал журналист.

Он также добавил, что чувствует себя хорошо.

"О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит", — сказал руководитель РИА Новости Украина.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)


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