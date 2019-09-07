Два часа на двоих: как прошли дебаты кандидатов в президенты Абхазии

Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Абхазии Раулем Хаджимба и Алхасом Квициниа прошли в пятницу 6 сентября.

В студии Абхазского телевидения вечером 6 сентября состоялись дебаты между кандидатами в президенты республики Раулем Хаджимба и Алхасом Квициниа. Выборы президента Абхазии состоятся в воскресенье 8 сентября.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Два часа дебатов

Для кандидатов в президенты республики дебаты на Абхазском телевидении вечером 6 сентября были возможностью обратиться ко всем телезрителям на территории страны, получить симпатии еще не определившихся избирателей.

Всего на двоих кандидатам в президенты понадобилось на это более двух часов, хотя ограничений во времени установлено не было.

Финансовая игла. Кандидаты об экономике

Говоря о том, какими быстрыми темпами развивается абхазская экономика, Рауль Хаджимба привел цифры, согласно которым в 2013 году бюджет страны был на отметке в два миллиарда 700 миллионов рублей, а на сегодняшний день, он доходит практически до пяти миллиардов.

Также он подчеркнул, что в республике появляются новые производства, и несмотря на то, что они пока существенно не влияют на пополнение бюджета, однако работа в этом направлении будет продолжаться.

Не обошлось и без шуток, когда действующий президент отметил, что республика пока не может обходиться без российской финансовой помощи, и кто бы не пришел на высший руководящий пост, не сможет отказаться от финансовой "иглы". Алхас Квицини уточнил: "Кого вы имеете в виду, Рауль Джумкович?". На что действующий президент сказал: "Я никого не имею в виду, я остаюсь".

Кандидат в президенты Алхас Квициниа в свою очередь заметил, что абхазский бюджет увеличивается за счет роста налоговых ставок, без открытия производств и появления рабочих мест.

"Понятное дело, почему был введен НДС, но ставка большая, нельзя душить средний и малый бизнес. Повышение НДС сразу повлияло на рост цен внутри республики", - заметил он.

На это Хаджимба ответил, что на некоторые виды продукции ввозной НДС отменен, и добавил, что без фискальных мер пополнять бюджет страны будет невозможно.

Алхас Квициниа сослался на разработанную программу, согласно которой необходимо провести налоговую реформу и сделать налоги необременительными для бизнеса. В ответ на вопрос Хаджимба о том, как в этом случае будет пополняться бюджет, заметил, что будут привлекаться инвестиции, а также переориентирована российская финансовая помощь на открытие производств в стране.

Уроки прошлого. Криминогенная ситуация

Хаджимба и Квициниа вспоминали о криминальной ситуации в стране в периоды правления того или иного президента, о проходивших митингах, в частности, у здания МВД республики в июле 2016 года, в следствии которого глава ведомства был отстранен от работы.

В итоге оба кандидата сошлись на том, что необходимо сделать уроки из прошлого и обсуждать все вопросы за столом переговоров.

"Компромиссы были и должны быть дальше, без этого мы будем только сталкиваться лбами, нужно говорить в кабинетах. Выходить на улицы создавать толкотню, что может привести к непредсказуемым процессам, это не самое лучшее", - сказал Рауль Хаджимба.

Его поддержал Квициниа заметил, что все вопросы должны решаться во благо людей, а не в интересах политических групп.

"Всегда надо разговаривать, нас очень мало, поэтому мы должны бережно относиться друг к другу", - отметил он.

Кроме того, Алхас Квициниа заметил, что в период руководства Хаджимба криминогенная ситуация в стране ухудшилась, и привел в качестве подтверждения информацию о 18 похищенных людях за пять лет. Его поправил Рауль Хаджимба, который сказал, что похищений было 11 из них 6 человек найдено.

Помилование Лукава

Дебаты не обошлись и без темы помилования грузинского террориста Георгия Лукава. Квициниа поинтересовался, по какой причине он был отпущен, и отметил, что по его данным, он не был обменен на других людей, о чем говорили представители власти.

В ответ Рауль Хаджимба подчеркнул, что решение о помиловании было правом главы государства, и оно было принято в соответствии с обращением президента Южной Осетии.

"Его просьба была в том, чтобы обменять людей, которые находились в заключении в Грузии и получили сроки. В списке представленной Грузией на обмен, находился в том числе и Лукава, и это был политический акт", - отметил Хаджимба.

Также, Абхазии был выдан гражданин республики Жиба, который скрывался на территории Грузии после совершения преступления, сказал он.

Готовы работать во благо страны

В заключении, кандидаты в президенты Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа подчеркнули, что если президентские выборы пройдут в честной борьбе, в которой кто-то один уступит, то оппонент его поздравит.

Кроме того, они отметили, что готовы работать во благо страны, если выигравший кандидат будет в этом заинтересован.

"Если так случится, что волеизъявление народа будет на стороне Рауля Джумковича, то я поздравлю его с победой", - сказал он.

В ответ Хаджимба отметил, что также готов работать со всеми профессионалами в случае своей победы, в том числе с Алхасом Квициниа или Александром Анкваб.

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