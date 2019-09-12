Шквальный огонь: кадры масштабных учений артиллеристов в России

"Международный фестиваль перца" проходит в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября.

Подача питьевой воды в Новом районе, на Старом поселке, а также в районах "Колоса", верхней части ВИЭМа и Турбазы прекращена в четверг 12 сентября с 0:00.