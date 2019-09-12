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Шквальный огонь: кадры масштабных учений артиллеристов в России

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© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Учения подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа прошли на полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях России.

В учениях участвовали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ2", 120-миллиметровых минометов "Сани", буксируемых гаубиц "Мста-Б", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

Всего было задействовано полторы тысячи военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.

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Теги:
Россия, учения, артиллерия


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