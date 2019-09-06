"Триумфальные" стрельбы: зенитчики ЮВО из Абхазии выполнили пуски ракет из С-400

Тактические учения с боевыми стрельбами прошли в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Российские зенитчики Южного военного округа из Абхазии обнаружили и поразили более 40 воздушных целей условного противника на полигоне Капустин Яр, сообщает пресс-служба ЮВО.

По сценарию учений стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотники и самолеты противника на разных высотах.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали готовность к ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех.

По результатам учений зенитчикам будут выставлены оценки в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год.

Всего в учебном мероприятии в Астраханской области приняли участие около 500 зенитчиков ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Стрела", переносные ЗРК "Игла" и современные комплексы "Триумф" С-400.

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