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"Триумфальные" стрельбы: зенитчики ЮВО из Абхазии выполнили пуски ракет из С-400

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Тактические учения с боевыми стрельбами прошли в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik.  Российские зенитчики Южного военного округа из Абхазии обнаружили и поразили более 40 воздушных целей условного противника на полигоне Капустин Яр, сообщает пресс-служба ЮВО.

По сценарию учений стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотники и самолеты противника на разных высотах.

Военнослужащие ЮВО в Абхазии предотвратили захват военной техники в ходе тренировки по антитеррору
© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Кроме того, военнослужащие продемонстрировали готовность к ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех.

По результатам учений зенитчикам будут выставлены оценки в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год.

Всего в учебном мероприятии в Астраханской области приняли участие около 500 зенитчиков ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Стрела", переносные ЗРК "Игла" и современные комплексы "Триумф" С-400.

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Теги:
С-400 «Триумф», Абхазия, ЮВО


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