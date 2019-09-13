300 метров стресса: российские военные прошли в Абхазии "сирийскую" полосу препятствий

Военнослужащих ЮВО в Абхазии проверили на стрессоустойчивость на 300-метровой "психологической полосе".

Более двух тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проверили свою стрессоустойчивость в ходе преодоления 300-метровой "психологической полосы" препятствий, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Часть препятствий были впервые включены в маршрут как дополнительные испытания полосы, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - отметили в пресс-службе.

В рамках плановой боевой подготовки на прибрежном полигоне Нагвалоу личный состав выполнил учебно-боевые нормативы и преодолел свыше 20 препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.

На определенных участках полосы военнослужащим приходилось вступать в бой с условными группами незаконных вооруженных формирований, а также проходить обкатку бронетранспортером, где им предстояло не только укрыться в окопе под проезжающей бронированной техникой, но и поразить ее гранатой. Все препятствия преодолевались в условиях имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

"В рамках плановой боевой подготовки Плановые мероприятия по морально-психологическому настрою военнослужащих проводились для подготовки личного состава к участию в двусторонних тактических учениях",- отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Главные цели прохождения "психологической полосы" - повышение управляемости подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности их действий.

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