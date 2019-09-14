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Мамина радость: двухнедельных детенышей панды показали в Берлинском зоопарке

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© Видео Youtube/RT на русском

В Берлинском зоопарке крошечные детеныши панды Мэн Мэн хорошо себя чувствуют и наслаждаются объятиями мамы.

Появившиеся на свет 31 августа близнецы почти две недели находились в инкубаторе под присмотром специалистов по разведению, пишет RT.

У малышей уже начал пробиваться белый мех, а вокруг все еще закрытых глаз появились черные круги.

Детеныши быстро растут, набирают массу и сейчас весят уже 431 и 343 грамма. Имен у малышей пока нет.

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Теги:
Германия, панды


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