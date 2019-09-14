Мамина радость: двухнедельных детенышей панды показали в Берлинском зоопарке

Появившиеся на свет 31 августа близнецы почти две недели находились в инкубаторе под присмотром специалистов по разведению, пишет RT.
У малышей уже начал пробиваться белый мех, а вокруг все еще закрытых глаз появились черные круги.
Детеныши быстро растут, набирают массу и сейчас весят уже 431 и 343 грамма. Имен у малышей пока нет.
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