Мамина радость: двухнедельных детенышей панды показали в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке крошечные детеныши панды Мэн Мэн хорошо себя чувствуют и наслаждаются объятиями мамы.

Появившиеся на свет 31 августа близнецы почти две недели находились в инкубаторе под присмотром специалистов по разведению, пишет RT.

У малышей уже начал пробиваться белый мех, а вокруг все еще закрытых глаз появились черные круги.

Детеныши быстро растут, набирают массу и сейчас весят уже 431 и 343 грамма. Имен у малышей пока нет.

Смотрите также: