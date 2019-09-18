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Победить рак и пойти на рекорд: американка переплыла Ла-Манш четыре раза подряд

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© Видео loretta cox / channel swimming academy

Американка Сара Томас переплыла Ла-Манш 4 раза подряд, без остановки, такого не удавалось еще никому в мире.

Достижение рекорда вызвало еще больший восторг, когда выяснилась одна важная деталь: 37-летняя жительница штата Колорадо только год назад завершила длительный курс лечения от рака.

Сару Томас ждали на берегу города Дувра. До цели оставалось несколько метров, и те, кто пришел запечатлеть мировой рекорд не могли поверить, что женщина только год назад завершила курс длительного лечения. У Сары был рак груди.

На берегу ее встречали с едой, шампаским, теплой одежой и овациями, но она осилила лишь несколько шоколадных драже.

До этого пловцам удавалось пересечь Ла-Манш только трижды подряд.

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Теги:
рекорды, рекордсмен, Ла-Манш


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