Победить рак и пойти на рекорд: американка переплыла Ла-Манш четыре раза подряд

Достижение рекорда вызвало еще больший восторг, когда выяснилась одна важная деталь: 37-летняя жительница штата Колорадо только год назад завершила длительный курс лечения от рака.
Сару Томас ждали на берегу города Дувра. До цели оставалось несколько метров, и те, кто пришел запечатлеть мировой рекорд не могли поверить, что женщина только год назад завершила курс длительного лечения. У Сары был рак груди.
На берегу ее встречали с едой, шампаским, теплой одежой и овациями, но она осилила лишь несколько шоколадных драже.
До этого пловцам удавалось пересечь Ла-Манш только трижды подряд.
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