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Жан-Жак Савен

Почти Диоген: француз пересек Атлантику в бочке

© AFP 2019 / GEORGES GOBET
В мире
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Французский путешественник отправился в путь в декабре прошлого года, отплыв с Канарских островов.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Французский путешественник, 72-летний Жан-Жак Савен, пересек Атлантический океан в бочке вечером 27 апреля, об этом сообщает RT со ссылкой на Franceinfo.

Путешественник рассчитывал достичь Карибских островов за три месяца - к марту 2019 года.

"Спусти 122 дня и девять часов я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря", — сказал он в беседе с AFP.

Жан-Жак Савен
© AFP 2019 / GEORGES GOBET
Жан-Жак Савен

Бочка представляет собой цилиндрический контейнер длиной три метра и шириной 2,10 метра. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и выкрашена в оранжевый цвет. Внутри находятся кушетка, небольшая кухня, стол для карт и навигационного оборудования.

Путешественник планирует отдохнуть, а затем переправить свое "судно" назад во Францию.

Кроме того, путешественник объявил, что в будущем планирует пересечь пролив Ла-Манш вплавь.

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